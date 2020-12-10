В Полоцком районе мужчина решил обновить интерьер за счет соседской мебели

Фото УВД Витебского облисполкома

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе мужчина украл мебель на даче своей соседки, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома. "59-летний житель одной из деревень Полоцкого района решил обновить обстановку в родном доме. За мебелью отправился в дом своей соседки. Мужчина точно знал, что она использует свое жилище под дачу, а потому нечасто сюда приезжает. На месте сельчанин сбил замок и стал неспеша выносить из дома мебель и утварь. В итоге на его тележке оказалось достаточно места для шкафа, стула, табуретки, матраса, чугунной плиты и кое-какой мелочевки. Все это рачительный хозяин увез к себе и даже успел вписать в интерьер собственного жилища", - рассказали в ведомстве. Владелица дома забила тревогу по поводу пропажи вещей и обратилась в милицию. Сыщики нашли все похищенное и самого воришку. В отношении него возбуждено уголовное дело.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!