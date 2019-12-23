В Полоцком районе на пожаре погиб мужчина

Фото Витебского областного управления МЧС
23 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе пагубная привычка курить в постели привела к гибели хозяина дома, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре квартиры по улице Центральной в деревне Богатырская поступило утром 22 декабря. Наблюдалось задымление из окна квартиры на втором этаже двухэтажного дома.
Хозяин находился внутри один. Работники МЧС во время тушения пожара в задымленной комнате на кровати нашли его труп. Эвакуация жильцов из соседних квартир не понадобилась. В результате пожара в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС