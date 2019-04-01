В Полоцком районе после опрокидывания авто погибли водитель и пассажирка

1 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 31 марта 22-летний водитель легкового автомобиля двигался по дороге Полоцк-Витебск. Около 20.40 вблизи деревни Смориги он не справился с управлением, съехал в заполненный водой кювет, где легковушка опрокинулась. В результате ДТП водитель и 17-летняя пассажирка погибли на месте аварии.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы выяснить точную причину смерти.

Для установления обстоятельств аварии, а также очевидцев ДТП, следователи обращаются к гражданам, располагающим интересующими сведениями, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области 8(033)399-80-44 (круглосуточно).-0-