В Полоцком районе при лобовом ДТП пострадал водитель легковушки

12 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и УАЗ, пострадал один из водителей, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла вечером 11 сентября вблизи деревни Заскорки. Водитель легкового автомобиля на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с УАЗом. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, его госпитализировали. Передние части машин сильно повреждены.

По факту аварии проводится проверка.-0-