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05 января 2021, 07:38

В Полоцком районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Фото из архива
Фото из архива

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе при пожаре в жилом доме погиб его хозяин, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 4 января. В 19.58 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Козьянки. По прибытии сотрудников МЧС наблюдалось горение внутри постройки и сильное задымление из-под кровли. В это время внутри дома находился его хозяин 1964 года рождения. Работниками МЧС в горящей комнате был обнаружен его труп.

В результате возгорания уничтожено имущество, повреждены стены, потолочное перекрытие.

Причина пожара устанавливается.-0-

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