В Полоцком районе при столкновении легковушек пострадали две пассажирки

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две пассажирки пострадали в результате ДТП в Полоцком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 12 января на автодороге Новополоцк - завод "Полимир". "На закруглении дороги 71-летний житель Глубокского района за рулем Opel Astra выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым авто Skoda Octavia под управлением 48-летнего жителя Новополоцка. В результате ДТП 68-летняя и 65-летняя пассажирки Opel с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", - проинформировали в ГАИ.
Водители автомобилей не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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