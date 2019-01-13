В Полоцком районе при столкновении легковушек пострадали две пассажирки

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две пассажирки пострадали в результате ДТП в Полоцком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 12 января на автодороге Новополоцк - завод "Полимир". "На закруглении дороги 71-летний житель Глубокского района за рулем Opel Astra выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым авто Skoda Octavia под управлением 48-летнего жителя Новополоцка. В результате ДТП 68-летняя и 65-летняя пассажирки Opel с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", - проинформировали в ГАИ.

Водители автомобилей не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.-0-