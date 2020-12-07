В Полоцком районе водитель насмерть сбил женщину и скрылся

7 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Между Полоцком и Новополоцком водитель авто насмерть сбил 40-летнюю женщину и скрылся, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня утром вблизи деревни Чернещино. Неустановленный автомобиль сбил женщину, от полученных травм она скончалась на месте. Водитель с места ДТП скрылся. Обстоятельства и виновные устанавливаются.

Милиция просит всех, кто был очевидцем аварии или может поделиться важной информацией, сообщить об этом по телефону 102.-0-