В Полоцком районе за нарушение закона ликвидирован центр информационно-правовой поддержки

24 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Во исполнение представления прокуратуры Полоцкого района райисполком принял решение о ликвидации центра информационно-правовой поддержки социально уязвимых групп населения "Адвакацыя". Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Основанием для этого стало осуществление деятельности, которая не соответствовала заявленным в уставе предмету и целям. При изучении справки о движениях по валютному счету учреждения в ЗАО "Альфа-банк" установлены неоднократные поступления денежных средств от резидентов Литовской Республики.

Согласно пояснениям учредителя и директора учреждения, а также представленным им договорам, центр оказывал услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности в Беларуси благотворительному и спонсорскому фонду Forum Syd Baltika, фонду благотворительности и поддержки ForumCiv Eastern Europe. Указанные резиденты Литовской Республики на основании 9 актов выполненных работ в 2020 году и истекшем периоде 2021 года перечислили центру 16 820 евро. Из открытых интернет-источников установлено, что данные благотворительные фонды через выделение грантов "поддерживают общественные группы и инициативы, работающие в области демократии, прав человека, защиты окружающей среды и гендерного равенства".

В марте 2020 года директор центра "Адвакацыя" привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации массовых мероприятий.

Таким образом, учреждение "Адвакацыя" финансировалось иностранными благотворительными фондами, которые стремились повлиять на политическую обстановку в стране. Это не только не соответствовало уставным целям (правовое просвещение граждан, содействие самообразованию безработных, граждан старше 50 лет, инвалидов, представителей национальных меньшинств и других социально уязвимых групп населения), но и противоречило национальным интересам.

Решением Полоцкого райисполкома внесена запись об исключении из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей центра информационно-правовой поддержки социально уязвимых групп населения "Адвакацыя".-0-