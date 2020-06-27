В Поставах мужчина угрожал соцработнику пистолетом

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Поставах Витебской области мужчина угрожал соцработнику пистолетом. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

В Поставах социальный работник ухаживала за лежачей женщиной-инвалидом, которая живет с 41-летним сыном. Однажды помощница застала мужчину на кухне: тот выпивал со своим другом. Женщина затеяла стирку в ванной и в процессе решила пристыдить хозяина застолья, что тот бездельничает и пьянствует. Поставчанин подошел к ней, приставил к голове пистолет и сказал, что застрелит. Женщина испугалась, вышла из квартиры и вызвала милицию.

Выяснилось, что оружие пневматическое и привезено из России собутыльником. Следователь дал правовую оценку действиям обидчика женщины и возбудил уголовное дело за угрозу убийством.

В Поставском РОВД рассказали, что подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности, но состоит на учете в милиции как дебошир. Он не работает и оправдывает это необходимостью постоянно быть рядом с матерью, живет на ее пенсию и злоупотребляет алкоголем. Иногда мужчина помогал соцработнику ухаживать за матерью.-0-