В Поставах вынесли приговор парню, который разрисовал дорогу и остановку

7 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Поставского района сегодня вынес приговор 23-летнему парню, который разрисовал краской асфальт и остановочный павильон, сообщил БЕЛТА прокурор Поставского района Игорь Волынец.

Уроженец райцентра обвинялся по ст.341 (осквернение сооружений и порча имущества) УК. Молодой человек в ночь на 17 октября нанес баллончиком изображения с БЧБ-символикой и другие надписи на проезжую часть по улице Зеленой и остановочный павильон по улице 17 Сентября. Действия обвиняемого были расценены как порча имущества.

Суд приговорил молодого человека к штрафу в размере Br2160. Ранее он судим не был, во время предварительного расследования обвиняемый возместил причиненный ущерб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-