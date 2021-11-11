В Поставах задержали четверых вымогателей

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Поставах задержаны четверо вымогателей. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

На жителей Постав в возрасте от 36 до 47 лет вышли оперативники ГУБОПиК. Каждого задерживали по месту жительства при силовой поддержке СОБРа. Установлено, что с июня по октябрь этого года мужчины вымогали у 29-летнего безработного 2 тыс. евро и легковой автомобиль BMW. Когда же узнали о его намерении трудоустроиться, потребовали отдавать половину зарплаты, но не менее 300 евро в месяц. После отказа потерпевшего вывезли в лес и избили. Насилие сопровождалось угрозами в отношении близких и повреждения имущества.

Возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц. Трое фигурантов не работают, ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление, разбой и незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению соучастников преступной группы, других эпизодов противоправной деятельности.-0-