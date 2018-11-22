В Поставском районе автомобиль сбил мужчину, катившего велосипед

22 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мужчина пострадал в ДТП с легковым автомобилем в Поставском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла вечером 21 ноября. Водитель "Фольксвагена" ехал по дороге Р 110 Глубокое - Поставы - граница Литвы, где наехал на 45-летнего пешехода, ведущего велосипед в попутном направлении. Оба участника аварии возвращались домой. В результате пешеход получил травмы, его госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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