20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Поставском районе горел кормоуборочный комбайн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.

Сообщение о загорании кормоуборочного комбайна вблизи деревни Харки поступило спасателям 19 октября в 13.48. Прибыв к месту вызова, подразделение Поставского районного отдела по чрезвычайным ситуациям обнаружило открытое горение комбайна КВК-800, принадлежащего сельскохозяйственному предприятию "Дуниловичи-Агро". До прибытия спасателей водитель комбайна пытался самостоятельно потушить возгорание с помощью огнетушителя, но не смог. В результате пожара никто не пострадал, его ликвидировали спасатели. Огнем повреждены кабина, моторный отсек и колеса комбайна.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия короткого замыкания электрической проводки.

В этот же день в 16.48 сообщили о загорании кормоуборочного комбайна КВК-800 филиала УП "Бумажная фабрика Гознака" во время сельскохозяйственных работ в поле возле деревни Нивки Борисовского района Минской области. В результате загорания повреждены моторный отсек и кабина комбайна. Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается. -0-