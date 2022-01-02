В Поставском районе местный житель при пожаре жилого дома спас мужчину

Фото Витебского областного УМЧС
2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Волки Поставского района днем 1 января вспыхнул пожар в жилом доме по ул.Молодежной, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Спасателей к месту происшествия вызвали в 16.28. Прибыв на место, они увидели задымление внутри квартиры на 1-м этаже двухэтажного дома.
Еще до прибытия МЧС брат хозяина жилища спас из горевшей квартиры 44-летнего мужчину. После осмотра медиками пострадавшего госпитализировали.
Спасатели ликвидировали пожар, но огонь успел повредить имущество и закоптить стены в комнате.
По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.-0-