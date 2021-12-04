4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Поставском районе на пожаре соседи спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

3 декабря в 23.00 в центр оперативного управления Поставского районного отдела по ЧС от дежурного органов внутренних дел поступило сообщение о госпитализации мужчины с термическими ожогами, полученными в д. Грейтево Поставского района.

"Задымление в доме обнаружили соседи. Один из них проник внутрь через незапертую дверь и вынес на свежий воздух мужчину 1962 года рождения. В доме горела кровать, он затушил очаг подручными средствами и вызвал скорую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

После осмотра пострадавший был госпитализирован в больницу с ожогами конечностей различной степени тяжести.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-