В Поставском районе на пожаре жилого дома погиб пенсионер

21 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Неосторожность при курении привела к гибели пенсионера в Поставском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

В службу спасения сегодня в 04.18 поступило сообщение о пожаре дома в деревне Крюки-2. Было открытое горение постройки, обрушение кровли и потолочного перекрытия. 69-летний хозяин проживал один. Спасатели во время тушения на полу в коридоре обнаружили его тело.

Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, имущество, повредил стены.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-