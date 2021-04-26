В Поставском районе нашли мини-завод по производству самогона

26 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Поставском районе правоохранители нашли промышленный аппарат для производства спиртосодержащей жидкости, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Во время повседневной отработки населенных пунктов участковые инспекторы милиции Поставского РОВД обратили внимание на заброшенный дом на хуторе Гороновщина. Их внимание привлек молодой человек, который производил работы в заброшенном доме. Проверив участок и прилегающую территорию, правоохранители нашли промышленный аппарат для производства спиртосодержащей жидкости.

"30-летний житель Молодечненского района приезжал на Поставщину для производства самогона. Дом, который принадлежит его другу, приспособил для "частного бизнеса". Участковые изъяли 4 т браги и 680 л спиртосодержащей жидкости. Позже выяснилось, что еще 810 л самогона он прятал в другой хозпостройке неподалеку от производства", - рассказали в областной милиции. Это крупнейшая партия подобного продукта, изъятая в Витебской области.

Самогонный аппарат и незаконный товар конфисковали, мужчина привлечен к административной ответственности.-0-