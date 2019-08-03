В Поставском районе при ликвидации пожара погиб спасатель

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Поставском районе устанавливаются обстоятельства гибели сотрудника РОЧС на пожаре. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, ночью 3 августа от жителей городского поселка Лынтупы поступило сообщение о том, что горит заброшенное здание по переулку Красельникова. На место возгорания незамедлительно прибыл пожарный расчет Лынтупского РОЧС. Во время тушения пожара на 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания. Его коллега вместе с местными жителями извлек мужчину из-под завала, однако тот уже был без признаков жизни.

Фото из Telegram-канала СК

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила местных жителей. Следователи изъяли следы пожарного мусора, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Во время осмотра установлено, что очаг возгорания находился в одном из помещений здания. Причина возгорания устанавливается. Проверку проводит следственное управление УСК по Витебской области. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-