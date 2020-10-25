В Поставском районе при тушении горящего дома спасатели обнаружили тело мужчины

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При тушении горящего дома в деревне Дробыши Поставского района спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Работники МЧС нашли обгоревший труп мужчины во время разборки строительных конструкций. По факту произошедшего проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении погибшим.

Пожар ликвидирован, огнем в доме уничтожена кровля, частично потолочное перекрытие, повреждены стены.-0-