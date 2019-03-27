В Поставском районе работник украл у предприятия запчасти более чем на Br10 тыс.

27 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Обиженный после увольнения работник украл у предприятия в Поставском районе запчастей более чем на Br10 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Столичные предприниматели согласно всем нормам законодательства выкупили делянку в Поставском районе, наняли бригаду лесорубов и активно принялись за работу. Но произошел небольшой финансовый конфликт между администрацией предприятия и одним из операторов погрузчика. В итоге мужчина уволился, но затаил обиду на своих работодателей. Вскоре появилась и возможность поквитаться.

"Уже завершив работу, бригада столкнулась с поломкой техники. Дорогостоящие машины было решено оставить в лесу, куда должны были приехать механики и заняться ремонтом. Эту информацию через своих приятелей узнал обиженный лесоруб. У мужчины моментально созрел план. Он из Речицкого района рванул в Поставский и украл из временно недействующей техники два блока управления и два аккумулятора. Сумма ущерба составила Br10,4 тыс.", - рассказал Виталий Сапроненко.

Фото УВД Витебского облисполкома

Заполучив дорогостоящую технику, злоумышленник попытался сбыть ее знакомому из России, который занимался настройкой подобных приспособлений. В это время по следу уже шли оперативники. Они под видом покупателей договорились о сделке и при встрече задержали подозреваемого с похищенным имуществом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК.-0-