В Поставском районе в реке утонул двухлетний мальчик

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Голбея Поставского района в реке утонул двухлетний мальчик, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Сообщение о ЧП поступило в оперативно-дежурную службу Поставского РОВД сегодня в 19.23.

Предварительно установлено, что ребенок находился вместе с мамой и другими родственниками во дворе их дома. В какой-то момент его потеряли из виду. Взрослые бросились искать малыша и обнаружили его уже без признаков жизни в речке, которая находится более чем в 200 м от дома.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства трагедии.-0-