В Поставском районе во время сельхозработ загорелся комбайн

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Поставском районе Витебской области при проведении сельскохозяйственных работ загорелся комбайн, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"В службу спасения 10 сентября в 15.18 поступило сообщение о пожаре кормоуборочного комбайна в поле возле деревни Дворчаны Поставского района, - рассказали в ведомстве. - Прибывшие спасатели обнаружили открытое горение комбайна, принадлежащего сельскохозяйственному предприятию "Камайский-Агро". До прибытия подразделений МЧС комбайнер пытался потушить огонь с помощью огнетушителей, однако самостоятельно не справился. Спасатели ликвидировали пожар".

Огнем повреждены моторный отсек, кабина и колеса комбайна. Проводится проверка, причина пожара устанавливается.-0-