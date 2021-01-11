11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Гродно мужчина попал под поезд. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

"6 января на железнодорожных путях в пригороде Гродно возле станции "Аульс" произошел несчастный случай. Около 16.00 при следовании с примерной скоростью 50 км/ч машинистом пассажирского поезда Гродно - Минск был замечен силуэт человека. 38-летний житель областного центра, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения находился возле ж/д путей. Локомотивной бригадой был подан звуковой сигнал, мужчина поначалу отошел. При дальнейшем сближении человек вновь приблизился на опасное расстояние к железнодорожному пути, в связи с чем машинистом поезда было применено экстренное торможение. Однако предотвратить наезд не удалось", - рассказали в УВД.

По указанию диспетчера потерпевший был доставлен этим же поездом на ближайшую пассажирскую станцию "Скидель". Прибывшая туда бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть потерпевшего.

Гродненский ОВД на транспорте напоминает, что категорически запрещается ходить по железнодорожным путям на станциях и перегонах. Железнодорожная колея - не место для прогулок. Запрещено переходить через железнодорожные пути в неустановленных и не оборудованных для этого местах, перебегать перед проходящим поездом. Также опасно для жизни находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения.-0-