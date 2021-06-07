В пригороде Гродно припаркованную легковушку после удара кроссовера отбросило на пешехода

7 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Гродно кроссовер врезался в припаркованную легковушку, которую от удара отбросило на пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария в деревне Тарусичи произошла вечером 5 июня. На ул.Центральной кроссовер "Киа" под управлением 19-летней девушки врезался в стоящую у дороги "Ауди". Легковушку от удара отбросило на находившуюся рядом 64-летнюю женщину. Пенсионерку с травмой головы и переломами ребер госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.-0-