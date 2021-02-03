В прокуратуре Бреста рассказали подробности гибели 14-летнего школьника

3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста провела проверку исполнения законодательства о безопасности жизни и здоровья детей, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Поводом послужил несчастный случай, в результате которого погиб 14-летний юноша, сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора Бреста Елена Шерко.

Трагедия случилась в ночь с 16 на 17 января. Парень выпал с общего балкона на 11-м этаже.

Выяснилось, что учащиеся разных школ Бреста 13-14 лет собрались в одной из квартир. Подростки отмечали день рождения приятельницы, пили спиртные напитки, в том числе слабоалкогольные и пиво. Сняла квартиру для компании мать именинницы, заключив на сутки договор найма жилого помещения. Также женщина купила ребятам вино. Около полуночи один из юношей вышел на балкон общего пользования, не удержал равновесие и упал вниз.

"Этим обстоятельствам способствовал ряд нарушений требований закона со стороны родителей, которые не контролировали времяпрепровождение детей, а также субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Из 15 подростков, распивавших алкоголь в той квартире, двое были признаны находящимися в социально опасном положении и требовали особого контроля", - рассказала Елена Шерко.

По результатам проверки в управления по образованию администраций Ленинского и Московского районов внесены предписания, в которых постановлен вопрос о признании детей, находящихся в социально опасном положении, нуждающимися в госзащите. В отношении остальных школьников будет проведено социальное расследование, чтобы определить критерии их социального положения.

Также прокуратура инициировала привлечь родителей школьников к административной ответственности по ст.9.4 (невыполнение обязанностей по воспитанию детей), ст.17.13 (неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища), ст.17.4 (вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение) КоАП.

Кроме того, установлено, что одной из причин гибели юноши стала образовавшаяся на балконе наледь. Он подскользнулся и, не удержав равновесия, упал. "Это говорит о том, что во вспомогательных помещениях многоквартирного дома условия не отвечали требованиям безопасности. В том числе недостаточными были меры по своевременной уборке, что не соответствует требованиям ст.26 Жилищного кодекса", - добавила старший помощник прокурора города.-0-