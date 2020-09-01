В Пружанах осудили завмастерской за нарушение правил охраны труда

1 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Пружанского района огласил приговор по уголовному делу о нарушении правил охраны труда, которое привело к гибели человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Заведующий мастерской допустил к ремонту прицепа-разбрызгивателя пьяного рабочего. Были нарушены нормы охраны труда, из-за чего на мужчину упал балансир с колесами. Пострадавший умер от тяжелых травм.

Суд признал завмастерской виновным по ч.2 ст.306 УК (нарушение правил техники безопасности и других правил охраны труда ответственным за их соблюдение). Мужчина приговорен к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Два года он не сможет занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.

По амнистии обвиняемому на один год сократили наказание.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.-0-