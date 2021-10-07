В Пружанах пьяный инструктор обучал девушку вождению

7 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах пьяный инструктор автошколы обучал девушку вождению. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Утром 4 октября сотрудники ГАИ остановили учебный автомобиль Daewoo. За рулем была курсантка автошколы, а рядом сидел 52-летний инструктор. Помимо того, что у него не было при себе водительского удостоверения, от мужчины пахло спиртным. Преподавателя доставили на медосвидетельствование: в парах выдыхаемого воздуха было зафиксировано 1,5 промилле алкоголя.

Инспекторы составили в отношении мужчины административные протоколы за пьяное вождение и отсутствие прав. По правилам дорожного движения инструктор автошколы приравнивается к водителю.

В ГАИ напомнили, что за вождение в нетрезвом виде (от 0,3 до 0,8 промилле) предусмотрено лишение прав на три года и штраф в размере 100 базовых величин. Если степень опьянения выше 0,8 промилле, то взыскание увеличивается до 200 БВ с лишением права управления сроком на пять лет.-0-