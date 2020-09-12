В Пружанах задержан парень, сорвавший флаг с административного здания

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах задержан парень, который сорвал флаг с административного здания. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В милицию 4 сентября поступило сообщение: неизвестный сорвал и бросил на землю государственный флаг, закрепленный у входа в гостиницу по улице Комсомольской в Бресте. Сыщики с сотрудниками ГУБОПиК по Брестской области установили, что надругательство над госсимволом совершил 22-летний житель Пружан, который приезжал в областной центр по личным делам. Правоохранителям он сообщил, что в момент противоправных действий был пьян.

Молодой человек уже неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте, а 11 августа задерживался за активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным символом.-0-