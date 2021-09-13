В Пружанском и Ляховичском районах спасатели помогли выйти из леса сборщикам ягод

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском и Ляховичском районах потерялись сборщики ягод, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Ближе к вечеру 12 сентября в МЧС позвонила женщина 1965 года рождения и рассказала, что заблудилась в болоте в районе агрогородка Клепачи. Утром она с подругами поехала собирать клюкву, а дорогу обратно найти не смогла. На помощь ей приехали сотрудники Пружанского РОЧС. Для привлечения внимания спасатели включили сигнальное говорильное устройство, поддерживали связь с потерявшейся. Около 18.00 она вышла из леса. Помогали искать женщину сотрудники милиции и местные жители.

В этот же день в 20.34 поступила информация, что вблизи деревни Гащин Ляховичского района потерялся мужчина 1951 года рождения. По словам звонившего, его тесть утром пошел в лес за ягодами и не вернулся. Самостоятельные поиски не принесли результатов. В этом случае спасатели тоже задействовали сигнальное говорильное устройство пожарного автомобиля, поддерживали связь с потерявшимся мужчиной по телефону, пытались сориентировать его по карте. В какой-то момент он все-таки услышал звук сирены, позвонил и сказал, что находится в болоте, но выйти не может, поскольку застряла нога. Работники МЧС нашли пенсионера и около 22.00 помогли ему выйти из леса. К поискам подключались сотрудники РОВД и лесхоза.

В обоих случаях люди не нуждались в медицинской помощи.-0-