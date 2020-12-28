В Пружанском районе 16-летний бесправник въехал в поезд

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе легковой автомобиль под управлением 16-летнего бесправника попал под грузовой поезд - только по счастливой случайности обошлось без жертв, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Происшествие случилось 27 декабря в 17.18 на регулируемом железнодорожном переезде у деревни Ткачи. Автомобиль "Мерседес-Бенц" проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с двигавшимся составом. За рулем иномарки был 16-летний учащийся колледжа, в качестве пассажира - его знакомый. Как установили сотрудники милиции, у водителя нет права управления транспортом.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобиль, который принадлежит матери виновника происшествия, получил механические повреждения. Задержка электровоза составила 1 час 21 минуту. Проводится проверка.-0-

Фото Пружанского РОВД