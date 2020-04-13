В Пружанском районе автомобиль сбил девушку

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за выходные произошло несколько ДТП, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Так, вечером 11 апреля в деревне Слобудка Пружанского района 19-летний водитель "Фольксвагена" сбил местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 18-летняя девушка с травмами госпитализирована. Выяснилось, что водительское удостоверение молодой человек получил меньше месяца назад.

В этот же день около 11 утра в Пружанском районе на дороге Р-85 Слоним - Высокое водитель грузового "мерседеса" столкнулся с поворачивающей налево "газелью" под управлением местного жителя. В результате ДТП водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу.

В ночь с субботы на воскресенье в агрогородке Велута Лунинецкого района на ул. Октябрьской 19-летний водитель превысил скорость и вылетел на обочину, где врезался в стоящий прицеп. В результате ДТП 18-летняя пассажирка с травмами госпитализирована. Водитель оказался бесправником, к тому же он был пьян - у него выявлено 1,5 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха.-0-