В Пружанском районе фура сбила мужчину

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе от наезда большегрузного автомобиля погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Смертельная авария произошла 4 апреля около 22.00 на 111-м км дороги Р44 Гродно - Ружаны - Ивацевичи. По предварительной информации, 51-летний водитель грузового автомобиля DAF XF с полуприцепом наехал на двигавшегося по проезжей части в попутном направлении 41-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Установлено, что на костыле, с которым он передвигался, был световозвращающий элемент.

Правовую оценку действий участников ДТП даст следствие.-0-