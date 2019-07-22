В Пружанском районе фура сбила насмерть пешехода

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе грузовой автомобиль насмерть сбил нетрезвого пешехода, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 июля около пяти часов утра на автодороге Р85 Слоним-Высокое. По предварительной информации, водитель 1959 года рождения на автомобиле MAN с полуприцепом ехал в сторону деревни Добучин. На 78-м км грузовик сбил мужчину 1972 года рождения, который шел в попутном направлении по центру полосы движения. От полученных травм житель деревни Оранчицы скончался.

ГАИ проводит проверку. Установлено, что сельчанин в момент аварии был нетрезвым. Кроме того, он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе в состоянии опьянения.-0-