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В Пружанском районе фура сбила насмерть пешехода

Происшествия 22.07.2019 | 15:05

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе грузовой автомобиль насмерть сбил нетрезвого пешехода, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 июля около пяти часов утра на автодороге Р85 Слоним-Высокое. По предварительной информации, водитель 1959 года рождения на автомобиле MAN с полуприцепом ехал в сторону деревни Добучин. На 78-м км грузовик сбил мужчину 1972 года рождения, который шел в попутном направлении по центру полосы движения. От полученных травм житель деревни Оранчицы скончался.

ГАИ проводит проверку. Установлено, что сельчанин в момент аварии был нетрезвым. Кроме того, он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе в состоянии опьянения.-0-

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Теги
ДТП, МВД, Пружаны, смерть
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