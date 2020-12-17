В Пружанском районе ГАИ остановила водителя с 1,3 промилле, в авто был ребенок

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе инспекторы ГАИ остановили нетрезвую женщину-водителя. В салоне вместе с ней ехала шестилетняя дочь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Наряд ГАИ дежурил в деревне Хорева. Инспекторы обратили внимание на "виляющий" Peugeot. Водителю подали сигнал для остановки, и через несколько метров машина съехала на обочину дороги. За рулем сидела 33-летняя жительница соседнего агрогородка Колядичи. Было заметно, что женщина пьяна. Позже медики подтвердили подозрения - 1,3 промилле.

Сельчанка пояснила: села за руль после застолья в честь своего дня рождения. Просила не привлекать к ответственности. В отношении водителя составлен административный протокол за пьяное вождение.-0-