В Пружанском районе горел комбайн

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У деревни Семенча-2 Пружанского района загорелся зерноуборочный самоходный комбайн 1997 года выпуска, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 23 июля около 20.00. Огнем повреждены моторный отсек, левая задняя покрышка колеса, лакокрасочное покрытие комбайна.
Причина пожара устанавливается.-0-
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