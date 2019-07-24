В Пружанском районе горел комбайн

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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У деревни Семенча-2 Пружанского района загорелся зерноуборочный самоходный комбайн 1997 года выпуска, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 23 июля около 20.00. Огнем повреждены моторный отсек, левая задняя покрышка колеса, лакокрасочное покрытие комбайна.

Причина пожара устанавливается.-0-