В Пружанском районе ищут подростка

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе ищут 17-летнего жителя деревни Ткачи Владислава Гомончука. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Подросток вышел из дома 21 февраля около 14.40 в направлении железнодорожной станции Ткачи, откуда собирался в 15.00 поездом Барановичи - Брест ехать в Брест. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. При себе имел рюкзак с ноутбуком, личные вещи и продукты питания в пакете", - говорится в сообщении.

На вид ему около 17 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, русые длинные волосы, карие глаза, средний нос. Был одет в темно-серые джинсы, темно-синюю с белыми вставками по кругу куртку с капюшоном, черную шапку, шарф с надписью "Динамо-хоккей", черные перчатки, серые кроссовки, очки с прозрачными линзами.

Тех, кому известно местонахождение подростка, просят сообщить в Пружанский РОВД по телефонам 8 (01632) 9-12-02 или 102.-0-