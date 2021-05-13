В Пружанском районе легковушка сбила дикое животное - пострадали водитель и пассажир

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе в результате ДТП с диким животным пострадал водитель и несовершеннолетний пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 11 мая около 22.20. По предварительной информации, 24-летний брестчанин на автомобиле "Ауди-100" двигался по автодороге Р98 Песчатка - Свислочь. На 91-м км водитель совершил наезд на внезапно выбежавшее дикое животное, после чего автомобиль ушел в неуправляемый занос и врезался в ограждение путепровода.

Водитель и его 17-летний пассажир с травмами госпитализированы.

В ГАИ напоминают: "Увидев животное вблизи дороги или на проезжей части, необходимо максимально снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства. При этом не пытаться объехать животное, так как его поведение может быть непредсказуемым. Не стоит прибегать к резким движениям рулевым колесом, даже в случаях, когда столкновение неизбежно. Чаще всего сидящие в автомобиле получают смертельные травмы не в результате столкновения с животным, а после съезда за пределы проезжей части".

В зоне действия знака "Дикие животные" стоит существенно снизить скорость и двигаться с большой осторожностью и вниманием.

При столкновении с диким животным водитель обязан вызвать работников ГАИ и оформить ДТП. За самовольный отъезд с места ДТП грозит административная ответственность. Если же водитель увезет с собой сбитое им дикое животное, это действие приравнивается к незаконной охоте и влечет немалый штраф.-0-