В Пружанском районе лесовоз столкнулся с грузовиком

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25 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе произошло ДТП с участием лесовоза, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.Авария произошла днем 24 августа на дороге Р78 Олекшицы - Порозово - Пружаны. По предварительной информации, за рулем лесовоза был 37-летний житель Пружан. В конце лесной дороги он не убедился в безопасности и начал выезд в непосредственной близости он двигавшегося автомобиля МАЗ с полуприцепом, который перевозил асфальтоукладчик. Водитель грузовика затормозил, но избежать касательного столкновения с прицепом лесовоза не удалось. Бревна высыпались на дорогу.Люди в ДТП не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения. Груз не поврежден.Водителя лесовоза привлекли к административной ответственности.-0-