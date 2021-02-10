В Пружанском районе милиционеры с автолюбителем спасли косулю из ледяного плена

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе милиционеры и автолюбитель помогли косуле выбраться из ледяного плена. Трогательное видео "спасательной операции" УВД Брестского облисполкома разместило на своей странице в социальной сети, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Инцидент произошел вблизи деревни Ясень. Сотрудники ГАИ Пружанского РОВД обратили внимание на автомобиль, который стоял на обочине дороги. Инспекторы остановились узнать, не нужна ли помощь водителю. Выяснилось, что она требовалась не ему, а лесному зверю.

Автовладелец рассказал: во время движения дорогу перед машиной неожиданно перебежала косуля и исчезла в поле. Мужчина пошел посмотреть, что случилось. Оказалось, животное хотело пересечеть замерзшую реку, но поскользнулось и упало. Косуля не могла двигаться дальше: копыта скользили по льду.

Чтобы спасти животное, милиционер держал за руку мужчину, пока тот выталкивал косулю на снег. Совместными усилиями им удалось освободить лесного обитателя.-0-