В Пружанском районе на школьнике загорелась одежда от костра

8 июня, Минск Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе школьник получил ожоги, когда от костра загорелась его одежда, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел вечером 7 июня. "В 19.22 при горении костра на территории частного домовладения в деревне Воля Пружанского района в результате воспламенения одежды учащийся Ружанской средней школы получил ожоги пламенем I-III степени (15% тела)", - уточнили в МЧС.

Подробные обстоятельства происшествия не указываются. Подразделения МЧС не привлекались.-0-