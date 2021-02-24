24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе нашли пропавшего подростка - 17-летнего жителя деревни Ткачи Владислава Гомончука. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Установлено местонахождение 17-летнего жителя деревни Ткачи Владислава Гомончука. Правоохранители нашли подростка в Пружанском районе. С ним все в порядке", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, подросток 21 февраля ушел из дома в неизвестном направлении.-0-