В Пружанском районе рабочий погиб при ремонте техники

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пружанский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства смертельного травмирования рабочего, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Несчастный случай произошел днем 21 марта. В милицию поступило сообщение о гибели рабочего одного из сельскохозяйственных предприятий Пружанского района. Выяснилось, что 39-летний тракторист занимался ремонтом прицепа-разбрасывателя. С кран-балки сорвался балансир с двумя колесами и упал на мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

Фото из Telegram-канала Следственного комитета

Пружанский РОСК по данному факту проводит проверку.-0-