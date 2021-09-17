17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе спасатели нашли потерявшуюся при сборе грибов женщину. Об этом сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

"15 сентября в 22.15 спасателям от дежурного РОВД поступило сообщение о том, что в районе деревни Броды Пружанского района заблудилась женщина. Как выяснилось, около 11.00 пенсионерка 1962 года рождения ушла в лес за грибами и не вернулась. Мобильного телефона у нее не было", - рассказали в МЧС.

На помощь поспешили работники Пружанского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС, а также Пинского центра ГУ "Республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" МЧС Беларуси. Помогали им представители РОВД и местное население.

16 сентября в ходе операции по спасению грибница была обнаружена. Ее нашли в 11.20 на остановочном пункте в Каменецком районе. В медицинской помощи спасенная не нуждалась.

Спасатели рекомендуют не отправляться в лес за грибами или ягодами в одиночку, изучить основные правила ориентирования в лесу, сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информировать их, если планы изменились. Также в МЧС советуют надевать в лес удобную, непромокаемую одежду и обувь, взять с собой телефон, воду, лекарства, нож и спички.-0-