В Пружанском районе спасли заблудившуюся на болоте сборщицу ягод

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе спасатели помогли заблудившейся на болоте 45-летней сборщице ягод, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Две женщины 28 октября пошли на болото за клюквой вблизи деревни Выброды. Одна из них после обеда позвонила сыну и сказала, что заблудилась и сама не может найти дорогу. Молодой человек обратился за помощью к спасателям.

Работники Пружанского РОЧС оперативно выехали на место вызова. Для привлечения внимания включили сигнальное громкоговорящее устройство. Женщина шла на звуки сирены, и вскоре ее смогли найти. В медицинской помощи она не нуждалась.

Наряду со спасателями в поисках были задействованы сотрудники милиции и местные жители.-0-