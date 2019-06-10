В Пружанском районе столкнулись скутер и мотоцикл

10 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в результате лобового столкновения мотоцикла и скутера в Пружанском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 7 июня около 23.50 на автодороге Р44 Гродно-Ружаны-Ивацевичи. По предварительной информации, 19-летний житель деревни Полонск двигался на скутере в направлении городского поселка Ружаны. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортным средством. На 119-м км он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигающимся во встречном направлении мотоциклом "Иж" под управлением 19-летнего жителя городского поселка. Мотоциклист тоже не имел права управления, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Более того, все участники ДТП были без мотошлемов.

В результате водитель скутера, а также ехавший на мотоцикле в качестве пассажира 16-летний житель Ружан с различными травмами доставлены в Пружанскую ЦРБ.-0-