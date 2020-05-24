24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе трактор наехал на велосипедиста - он погиб, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 24 мая примерно в 7.45 житель Пружанского района в возрасте 55 лет, управляя трактором в сцепке с полуприцепом, двигался по подъездной дороге к сельхозпредприятию, где совершил наезд на 57-летнего велосипедиста. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В отношении тракториста возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошен подозреваемый, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.-0-