29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичах подростки прогулялись по капотам автомобилей, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в МВД.

В милицию Пуховичей обратились три местных жителя, которые обнаружили на своих автомобилях повреждения. Машины были припаркованы недалеко от дома на неохраняемых стоянках.

Фото МВД

Сыщики установили подозреваемых, которыми оказались два подростка. Выяснилось, что ночью они наугад выбрали несколько машин и прогулялись по их крышам. Один из молодых людей ногами ударил крыло автомобиля, от чего оно треснуло, у другой машины вырвал госномер с рамкой, у третьей сломал задний стеклоочиститель. Позже на этой улице подросток походил по капоту еще одного автомобиля, однако хулигана спугнула сигнализация.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК (хулиганство).

В связи с ростом повреждений автомобилей МВД рекомендует оборудовать дворы видеокамерами. Наружное видеонаблюдение поможет не только умерить пыл хулиганов, но и обезопасить автотранспорт от краж и ДТП, а пребывание детей на улице сделать безопаснее.-0-