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В Пуховичах подростки прогулялись по капотам автомобилей

Происшествия 29.05.2019 | 14:06
Фото МВД
Фото МВД

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичах подростки прогулялись по капотам автомобилей, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в МВД.

В милицию Пуховичей обратились три местных жителя, которые обнаружили на своих автомобилях повреждения. Машины были припаркованы недалеко от дома на неохраняемых стоянках.

Фото МВД
Фото МВД

Сыщики установили подозреваемых, которыми оказались два подростка. Выяснилось, что ночью они наугад выбрали несколько машин и прогулялись по их крышам. Один из молодых людей ногами ударил крыло автомобиля, от чего оно треснуло, у другой машины вырвал госномер с рамкой, у третьей сломал задний стеклоочиститель. Позже на этой улице подросток походил по капоту еще одного автомобиля, однако хулигана спугнула сигнализация.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК (хулиганство).

В связи с ростом повреждений автомобилей МВД рекомендует оборудовать дворы видеокамерами. Наружное видеонаблюдение поможет не только умерить пыл хулиганов, но и обезопасить автотранспорт от краж и ДТП, а пребывание детей на улице сделать безопаснее.-0-

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Теги
автомобиль, МВД, Минская область, подростки, хулиганство
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Календарь выпускника-2019 29 или 30 мая - последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов; 1-8 июня - выпускные экзамены за 9-е и 11-е классы; 8-9 июня - выпускные вечера для учащихся 11-х (12-х) классов; 2 мая - 1 июня - регистрация на ЦТ (30 июня - 2 июля - регистрация на ЦТ в резервные дни); 11 июня - 1 июля - основной этап ЦТ (6, 8 и 10 июля - резервные дни ЦТ).
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