В Пуховичах при пожаре в доме обнаружен погибший мужчина, еще один получил ожоги

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Пуховичах обнаружен погибший мужчина, еще один получил ожоги, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 0.12 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке по улице Советской. В результате получил ожоги находившийся в гостях гражданин 1970 г.р., неработающий - он госпитализирован. На пожаре обнаружен погибший гражданин 1962 г.р., который проживал в доме с разрешения родственников хозяина.

Причины происшествия и гибели человека устанавливаются.-0-