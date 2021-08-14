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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском и Верхнедвинском районах утонули двое мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.13 августа в 15.08 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Свислочь возле поселка Свислочь Пуховичского района Минской области. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин (личность устанавливается).В этот же день в 16.28 сообщили об утонувшем мужчине в водоеме возле деревни Задежье Верхнедвинского района Витебской области. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1967 года рождения, неработавший.-0-