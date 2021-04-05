В Пуховичском районе автомобиль переехал лежавшего на дороге мужчину

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе автомобиль переехал лежавшего на дороге пешехода. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

4 апреля около 1.00 на 39-м км дороги Р68 Марьина Горка - Шацк - Узда - Негорелое в Пуховичском районе 24-летний водитель "БМВ" совершил наезд на пешехода, который лежал на дороге.

Мужчина от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Световозвращающими элементами обозначен не был.-0-